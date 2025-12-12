Rosa Bela revela o que se passou com Carlos Areia e atualiza estado de saúde: «Está internado»

Rosa Bela recorreu às redes sociais para revelar o que aconteceu com o marido, Carlos Areia, e atualizar o seu estado de saúde num comunicado partilhado esta quinta-feira.

«Na madrugada de sexta-feira, o Carlos escorregou devido ao piso molhado o que resultou numa fratura no tornozelo. Infelizmente, não foi possível contar com uma ambulância disponível naquele momento, pelo que tivemos de o transportar no nosso carro até ao Hospital Garcia de Orta», referiu.

A atriz e ex-concorrente do 'Dilema' acrescentou: «Queremos deixar um agradecimento muito especial a dois rapazes extraordinários que, num momento difícil, nos ajudaram a colocá-lo no carro com cuidado e humanidade. Nunca esqueceremos essa generosidade».

«No sábado, o Carlos foi transferido novamente para o Hospital Garcia de Orta, onde se encontra atualmente internado e a ser acompanhado de forma exemplar pelo serviço de ortopedia. Devido ao estado do tornozelo, a equipa médica mantém vigilância até que esteja totalmente apto para a cirurgia», contou.

Rosa Bela disse ainda: «O Carlos está bem, tranquilo, com o sentido de humor que tão bem o caracteriza e como costumamos dizer em brincadeira, podia ter sido pior. Esse espírito leve tem sido fundamental neste processo».

«Agradecemos profundamente toda a preocupação, o carinho e todas as mensagens que temos recebido. Significam muito para nós. Em breve, o Carlos estará em casa a recuperar, para voltar ao palco e a fazer o que mais ama», rematou.