Veja o antes e depois: Ex-concorrente de reality show da TVI mostra perda de 16 kg

Ao Minuto

17:18
Dylan afirma que vai pagar mariscada aos colegas, mas que Marisa Susana fica de fora - Big Brother
02:12

Dylan afirma que vai pagar mariscada aos colegas, mas que Marisa Susana fica de fora

17:14
Liliana explode com Bruna: «Olha-te ao espelho» - Big Brother
01:07

Liliana explode com Bruna: «Olha-te ao espelho»

17:13
Bruno implacável com Ana: «Estás aqui sozinha. Não tens ninguém» - Big Brother
02:01

Bruno implacável com Ana: «Estás aqui sozinha. Não tens ninguém»

17:12
Ana acusa Bruno de ter ciúmes da relação de Dylan e Inês. As reações são inéditas - Big Brother
06:42

Ana acusa Bruno de ter ciúmes da relação de Dylan e Inês. As reações são inéditas

17:04
Bruna e Liliana em choque direto: «Não tens arcaboiço!» - Big Brother
02:23

Bruna e Liliana em choque direto: «Não tens arcaboiço!»

16:58
Concorrentes atribuem rótulos uns aos outros! Veja o momento polémico - Big Brother
09:35

Concorrentes atribuem rótulos uns aos outros! Veja o momento polémico

15:41
Liliana mostra aos colegas a carta que recebeu da família. E recorda lado mau da relação com Zé: «Nem sonham» - Big Brother
05:22

Liliana mostra aos colegas a carta que recebeu da família. E recorda lado mau da relação com Zé: «Nem sonham»

14:03
Onde está Leandro? Concorrentes preocupados com o 'desaparecimento' do colega - Big Brother
01:01

Onde está Leandro? Concorrentes preocupados com o 'desaparecimento' do colega

13:50
Liliana de rastos por causa de concorrente: «Ele disse-me: 'Não mereces ser chamada de pessoa'» - Big Brother
02:50

Liliana de rastos por causa de concorrente: «Ele disse-me: 'Não mereces ser chamada de pessoa'»

12:52
Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte» - Big Brother
02:43

Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»

12:45
Dylan arrasa Pedro Jorge: «Muda a casaca como lhe convém» - Big Brother
02:03

Dylan arrasa Pedro Jorge: «Muda a casaca como lhe convém»

12:45
Tensão na casa! Liliana e Bruna em picardia: «Não me chames burra que isso é bullying» - Big Brother
09:16

Tensão na casa! Liliana e Bruna em picardia: «Não me chames burra que isso é bullying»

12:23
Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca - Big Brother
01:07

Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca

12:20
Exclusivo! Daniel Gregório e Liliana Filipa já não vivem juntos e ele é apanhado em local inesperado - Big Brother
06:59

Exclusivo! Daniel Gregório e Liliana Filipa já não vivem juntos e ele é apanhado em local inesperado

12:07
Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias» - Big Brother

Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias»

11:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona» - Big Brother
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

11:36
Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...» - Big Brother
02:47

Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»

11:18
Sussurros marotos ao ouvido e beijos apaixonados: Liliana e Fábio em clima quente à frente de todos - Big Brother
02:08

Sussurros marotos ao ouvido e beijos apaixonados: Liliana e Fábio em clima quente à frente de todos

11:06
«Deixa-te de infantilidades!»: Leandro e Liliana viram-se contra Pedro - Big Brother
03:03

«Deixa-te de infantilidades!»: Leandro e Liliana viram-se contra Pedro

10:59
Pedro e Marisa em bate-boca logo de manhã... e tudo por causa de Liliana! - Big Brother
01:01

Pedro e Marisa em bate-boca logo de manhã... e tudo por causa de Liliana!

10:37
Leandro deixa aviso aos colegas: «Enquanto aqui estiver, vão levar comigo» - Big Brother
05:00

Leandro deixa aviso aos colegas: «Enquanto aqui estiver, vão levar comigo»

10:19
Dylan e Liliana em despique aceso: «Queres que fale do teu casamento?» - Big Brother
02:49

Dylan e Liliana em despique aceso: «Queres que fale do teu casamento?»

10:18
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos - Big Brother
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

10:18
Discussão acesa logo de manhã. Desafio da Voz gera caos na casa: «Chamaste-me deficiente!» - Big Brother
08:19

Discussão acesa logo de manhã. Desafio da Voz gera caos na casa: «Chamaste-me deficiente!»

02:56
Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis - Big Brother
01:56

Depois das discussões, Fábio e Liliana fazem as pazes debaixo dos lençóis

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Veja o antes e depois: Ex-concorrente de reality show da TVI mostra perda de 16 kg

Veja o antes e depois: Ex-concorrente de reality show da TVI mostra perda de 16 kg - Big Brother

Rosa Patrício, ex-concorrente de O Triângulo da TVI, revelou no Instagram uma impressionante transformação física: menos 16 kg em oito meses. Veja a mudança e recorde a sua passagem pelo reality show.

Rosa Patrício voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente do reality show “O Triângulo”, da TVI, recorreu ao Instagram para partilhar uma mudança que deixou os seguidores surpreendidos: uma perda de 16 quilos em apenas oito meses. A publicação inclui uma fotografia do “antes e depois” e uma longa mensagem onde a antiga participante agradece o apoio recebido durante o processo.

Olá, chamo-me Rosa Patrício, tenho 52 anos. Venho agradecer à minha capitã Telma Antunes e à Herbalife por este resultado incrível: 16 kg em oito meses, onde reeduquei a minha alimentação sem fome nem sacrifícios e sem deixar de comer os meus pratos favoritos. Convido todos a experimentarem, nem que seja para se manterem com mais energia e com a autoestima lá bem em cima. Resta-me agradecer. Obrigada!”, escreveu.

 

 

Com um tom positivo e motivador, Rosa destaca sobretudo a mudança de hábitos e a importância do bem-estar físico e emocional, algo que muitos seguidores aplaudiram nos comentários.

A passagem de Rosa Patrício por “O Triângulo”

Rosa participou no reality show “O Triângulo”, da TVI, onde rapidamente se destacou pela personalidade genuína, espontânea e bem-disposta. Dentro da casa, protagonizou momentos divertidos e mostrou sempre uma postura transparente, o que lhe valeu uma ligação especial com o público. A participação foi marcada pela sua resiliência e capacidade de se adaptar às dinâmicas do jogo, deixando uma impressão positiva entre concorrentes e espectadores.

Em março de 2023, após ser expulsa do reality show, a ex-concorrente esteve à conversa com Manuel Luís Goucha. Uma entrevista com muitas revelações! 

 

Relacionados

Bruno Simão sofre com morte de futebolista do Benfica, aos 18 anos: «Faz-me falta todos os dias»

Cristina Ferreira partilha fotos inéditas de 2007 até à atualidade e seguidores “derretem-se” com a evolução da apresentadora

Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro
Temas: Rosa Patrício O Triângulo Perda de peso Antes e Depois

Fora da Casa

Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Há 27 min
Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Há 1h e 30min
Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Há 1h e 36min
Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

Há 1h e 51min
As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

As fotos falam por si. Veja como mudou José Moutinho, o comandante da 1ª Companhia

Há 2h e 3min
Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Há 2h e 38min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»
02:47

Pedro não resiste a Marisa e manda piropo à descarada: «Gosto mesmo de ver assim justinho...»

Hoje às 11:36
Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»
02:43

Pedro Jorge descobre segredo? «Esteve entre a vida e a morte»

Hoje às 12:52
Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca
01:07

Marisa simula discussão com Pedro Jorge e rouba-lhe um beijo na boca

Hoje às 12:23
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

Hoje às 11:50
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

Hoje às 10:18
Ver Mais

Notícias

Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Indireta? Desabafo de Vera gera furor nas redes sociais

Há 27 min
Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Romance no ar? Foto comprometedora de João Ricardo com Joana Diniz reacende rumores

Há 1h e 30min
Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Há 1h e 36min
Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

Transformação impressionante. Veja como está hoje José Moutinho, o comandante mais temido da 1ª Companhia

Há 1h e 51min
Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Há 2h e 38min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

Hoje às 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

Hoje às 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"

Há 2h e 46min
Após ausência, Laura Galvão pede perdão e assume fase difícil: "Aos que desistiram de mim, temos pena!"

Após ausência, Laura Galvão pede perdão e assume fase difícil: "Aos que desistiram de mim, temos pena!"

Há 3h e 32min
Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"

Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"

Há 3h e 41min
Coladinhos e com a mão no pescoço: Jéssica Vieira surge com rosto conhecido... e já se fala em romance!

Coladinhos e com a mão no pescoço: Jéssica Vieira surge com rosto conhecido... e já se fala em romance!

Hoje às 12:31
Namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada chegou ao fim? Estes dois sinais indicam que sim!

Namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada chegou ao fim? Estes dois sinais indicam que sim!

Hoje às 10:24
Ver Mais Outros Sites