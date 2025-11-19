Veja o antes e depois: Ex-concorrente de reality show da TVI mostra perda de 16 kg

Rosa Patrício voltou a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente do reality show “O Triângulo”, da TVI, recorreu ao Instagram para partilhar uma mudança que deixou os seguidores surpreendidos: uma perda de 16 quilos em apenas oito meses. A publicação inclui uma fotografia do “antes e depois” e uma longa mensagem onde a antiga participante agradece o apoio recebido durante o processo.

“Olá, chamo-me Rosa Patrício, tenho 52 anos. Venho agradecer à minha capitã Telma Antunes e à Herbalife por este resultado incrível: 16 kg em oito meses, onde reeduquei a minha alimentação sem fome nem sacrifícios e sem deixar de comer os meus pratos favoritos. Convido todos a experimentarem, nem que seja para se manterem com mais energia e com a autoestima lá bem em cima. Resta-me agradecer. Obrigada!”, escreveu.

Com um tom positivo e motivador, Rosa destaca sobretudo a mudança de hábitos e a importância do bem-estar físico e emocional, algo que muitos seguidores aplaudiram nos comentários.

A passagem de Rosa Patrício por “O Triângulo”

Rosa participou no reality show “O Triângulo”, da TVI, onde rapidamente se destacou pela personalidade genuína, espontânea e bem-disposta. Dentro da casa, protagonizou momentos divertidos e mostrou sempre uma postura transparente, o que lhe valeu uma ligação especial com o público. A participação foi marcada pela sua resiliência e capacidade de se adaptar às dinâmicas do jogo, deixando uma impressão positiva entre concorrentes e espectadores.

Em março de 2023, após ser expulsa do reality show, a ex-concorrente esteve à conversa com Manuel Luís Goucha. Uma entrevista com muitas revelações!