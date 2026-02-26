Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

O ator Carlos Areia assinalou um marco importante na sua recuperação física e partilhou tudo com os seguidores. Um mês depois de ter sido submetido a uma cirurgia ao tornozelo, e uma semana após o início da fisioterapia, o artista fez um balanço do processo, sempre acompanhado de perto por Rosa Bela.

No vídeo publicado nas redes sociais, Carlos Areia surge determinado e focado, mostrando alguns momentos da reabilitação. Na legenda, deixou uma reflexão sincera sobre este último mês, reconhecendo que o percurso tem sido exigente, mas também marcado por conquistas diárias. “Olho para trás e percebo o quanto já foi conquistado, mesmo nos dias mais difíceis”, escreveu.

O ator sublinhou que a recuperação tem sido feita com paciência e resiliência, valorizando cada pequeno avanço. Confiante no trabalho da equipa médica e na capacidade de resposta do próprio corpo, garante que está a evoluir de forma positiva e acredita que regressará “ainda mais forte”.

Ao longo deste período, Rosa Bela tem sido presença constante, demonstrando apoio incondicional nesta fase mais delicada. A cumplicidade do casal não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de incentivo e partilhas de experiências semelhantes.

“A recuperação faz-se com tempo, foco e entrega. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez”, destacou Carlos Areia, deixando ainda uma pergunta aos seguidores: "Alguém na mesma situação por aqui?"