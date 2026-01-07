Ruben Amorim a caminho do futebol português? Aposta inesperada lança a dúvida

Ruben Amorim foi despedido do Manchester United, pouco mais de um ano depois de ter trocado o Sporting Clube de Portugal pelo clube inglês. O tema foi discutido nas Conversas de Café do Dois às 10 desta quarta-feira, 7 de janeiro, e Cláudio Ramos fez uma aposta peculiar sobre o treinador.

«Agora volta para o Sporting...», começou por dizer o apresentador. «Não volta porque o Rui Borges está a fazer um ótimo trabalho», retorquiu Gonçalo Quinaz.

Mas Cláudio Ramos não ficou convencido com a resposta e desafiou o comentador a fazer uma aposta. «Queres fazer uma aposta comigo aqui? Ruben Amorim volta a treinar o Sporting», atirou, deixando Cristina Ferreira, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins a rir.

«Mais rapidamente vai para o Benfica, que é o clube de coração dele», justificou Cinha Jardim.