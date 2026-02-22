Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

A nova edição da Casa dos Segredos 10 traz um detalhe que não passou despercebido aos fãs mais atentos do formato e foi publicado no instagram do Secret Story. Entre os elementos decorativos da casa, há agora uma frase que se faz ler numa parede e é um dos momentos mais marcantes da história do reality show: a célebre frase frase “Só me envergonhas”.

A referência remete imediatamente para Casa dos Segredos, mais concretamente para a participação de Rúben Boa Nova e Tatiana Boa Nova, casal que entrou junto na casa e cuja relação atravessou o programa e o tempo, até aos dias de hoje.

Uma frase que ficou na memória

“Só me envergonhas” tornou-se uma expressão icónica entre os seguidores do programa. Proferida por Rúben num momento de tensão com Tatiana, a frase rapidamente ganhou dimensão fora da casa, circulando nas redes sociais e transformando-se num dos episódios mais recordados daquela edição.