Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Rúben Boa Nova voltou a mostrar o seu lado mais divertido e familiar ao ir buscar o filho à escola, mas com um detalhe que ninguém esperava: o ex-concorrente da Casa dos Segredos apareceu vestido… de Pikachu.

O momento foi partilhado pelo próprio nas redes sociais, num vídeo que rapidamente arrancou gargalhadas dos seguidores. No vídeo, vê-se Rúben completamente disfarçado com o icónico fato amarelo do personagem da saga Pokémon, enquanto o filho reage com entusiasmo à surpresa.

Tatiana, sempre cúmplice, acompanhou o marido e captou o momento com o bom humor que caracteriza o casal.

O vídeo, publicado no TikTok de Rúben, já soma milhares de visualizações e reforça a imagem descontraída do casal, que tem vindo a partilhar momentos do dia-a-dia familiar de forma leve e autêntica.