Impressionante. Ruben Boa Nova perde 14 quilos em 40 dias: e a 'culpa' é de Bruno Savate

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Ruben Boa Nova passou por uma incrível transformação corporal. E o motivo tem a ver com Bruno Savate.

Ruben Boa Nova perdeu 14 quilos em apenas 40 dias. O vencedor do Secret Story 3 entrou num processo intensivo de perda de peso e tudo por causa do combate que vai ter com Bruno Savate, num evento no Porto, em maio. 

A revelação foi feita pelo próprio, na emissão do Dois às 10 desta sexta-feira, 24 de abril. Cláudio Ramos aproveitou que o ex-concorrente de reality shows foi ao matutino da TVI para abordar este combate, em tom de provocação. 

«Senhor Ruben, ou devo dizer senhor lutador?», brincou o apresentador da TVI.

Ruben Boa Nova aproveitou para falar sobre o tema e foi então que revelou a impressionante perda de peso. «É verdade e com esta história toda já perdi cerca de 14 quilos», mencionou, referindo ainda que teve de adotar uma dieta muito regrada.

«Não é muito difícil, é só ajustar as calorias e cumprir. Foi em 40 dias» revelou. 

Pode ver tudo aqui:

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