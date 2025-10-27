Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Rúben Boa Nova voltou a estar em destaque nas redes sociais depois de partilhar uma imagem em que surge com cabelo comprido, num visual muito diferente do habitual.

A fotografia, que rapidamente despertou a curiosidade do público, terá sido criada com recurso à inteligência artificial, uma ferramenta que o ex-concorrente da “Casa dos Segredos” utilizou para experimentar um novo estilo de forma virtual.

Conhecido pelo cuidado que tem com a sua imagem, Rúben realizou um transplante capilar em 2023 e tem vindo a mostrar o progresso da transformação ao longo do tempo.

Ao recorrer à tecnologia para imaginar-se com um visual alternativo, o barbeiro mostra não só o seu interesse pelas tendências digitais, mas também a vontade de brincar com a própria imagem e explorar novas formas de expressão.

