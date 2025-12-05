Casal icónico do Secret Story apresenta o segundo filho, minutos após o parto. E as fotos são emocionantes

Há novas razões para sorrir na família Boa Nova. Ruben e Tatiana, que ganharam notoriedade junto do público nos reality shows da TVI, deram as boas-vindas ao segundo filho, notícia que partilharam esta sexta-feira.

O anúncio chegou acompanhado de uma fotografia cheia de ternura, captada no hospital, onde Tatiana surge a segurar o recém-nascido enquanto Ruben, emocionado, posa ao seu lado. A imagem, marcada pela intimidade e pelo afeto, rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Na descrição da publicação, o casal optou por uma frase breve, mas especial: “Bem-vindo Rodrigo Boa Nova 🤎👶🏻”. A chegada do pequeno Rodrigo gerou de imediato uma onda de entusiasmo entre seguidores e amigos, que não tardaram a encher a caixa de comentários.

Mensagens como “Parabéns!!! Muita saúde”, “Que alegria, que perfeição!!” ou “Muitas felicidades, família mais maravilhosa” multiplicaram-se em poucos minutos, revelando o carinho que o público continua a nutrir pelo casal.

Já pais de Lourenço, Ruben e Tatiana voltam agora a mergulhar na experiência da maternidade e paternidade, rodeados do apoio e afeto da comunidade que acompanha o seu percurso desde os primeiros passos televisivos.