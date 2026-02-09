Indireta? Rúben Boa Nova quebra o silêncio sobre a paternidade e faz revelação inesperada: «Amizades ficam para trás»

Rúben Boa Nova, vencedor e ex-concorrente da Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para partilhar um dos momentos mais íntimos e vulneráveis da sua vida desde que se tornou pai. Numa imagem carregada de ternura, onde surge a segurar o bebé ao colo, o ex-participante de reality shows abriu o coração sobre os desafios reais da paternidade, longe dos filtros e das idealizações.

No texto que acompanha a partilha, Rúben foi claro ao assumir que a parentalidade nem sempre é fácil. Entre fraldas, leite, choro e cólicas, o cansaço acumula-se e a rotina muda profundamente. O jovem pai destacou ainda um lado menos falado desta fase: as amizades que ficam para trás e o esquecimento, muitas vezes involuntário, de nós próprios enquanto pessoas e enquanto casal.

O desabafo tocou muitos seguidores, precisamente por fugir ao discurso perfeito que tantas vezes domina as redes sociais. Sem dramatizar, mas também sem romantizar em excesso, Rúben Boa Nova deu voz a sentimentos comuns a muitos pais e mães, lembrando que é normal sentir fragilidade, desgaste e até solidão nesta etapa.

No final da mensagem, deixou ainda uma palavra de força dirigida a todas as mães e futuras mamãs, reconhecendo o esforço diário e emocional que a parentalidade exige.