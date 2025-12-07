Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Rúben e Tatiana Boa Nova vivem dias de felicidade com a chegada do segundo filho, Rodrigo, mas a novidade trouxe também uma onda de críticas nas redes sociais. O casal, conhecido dos reality shows da TVI, anunciou o nascimento do bebé com uma fotografia ternurenta no hospital, onde surgem a segurar o recém-nascido. No entanto, o que fez explodir a polémica foi a criação imediata de uma conta de Instagram dedicada ao pequeno, que já ultrapassou os 10 mil seguidores.

Perante os comentários negativos, Rúben decidiu usar a sua própria conta para deixar uma mensagem clara aos críticos. «Chama-se respeito pelos nossos seguidores e também pensar mais à frente», começou por escrever. O ex-concorrente sublinhou que as redes sociais são hoje «uma ferramenta de trabalho» essencial, não só para parcerias com marcas, mas também para promover os negócios da família.

Rúben garantiu ainda que tudo é feito a pensar no futuro do filho. «Se o Rodrigo não gostar ou se os pais acharem por bem, podem sempre encerrar ou trocar o nome da conta. Neste momento, queremos um contacto mais direto com o nosso público.» O pai babado revelou inclusivamente que pretende abrir «uma conta poupança para o Rodrigo» até ao final do ano, reforçando que acredita estar a fazer «um excelente trabalho como pai».

A terminar, deixou um apelo e um recado. «Se puderem sigam @rodrigomboanova. Vamos chegar aos 10k e calar os invejosos», escreveu, mostrando que não pretende deixar a polémica sem resposta.

A família Boa Nova, que já é seguida por milhares, continua assim no centro das atenções, agora com o pequeno Rodrigo a ganhar destaque próprio nas redes sociais desde o primeiro dia de vida.