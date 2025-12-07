Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

Ao Minuto

Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre - Big Brother
Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País - Big Brother

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa - Big Brother
Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa

A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso - Big Brother
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso

Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me» - Big Brother
Marisa arrasa Liliana no confessionário: «Irrita-me»

Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?» - Big Brother
Liliana passa-se com Pedro Jorge: «Já nem sabes argumentar! O que estás aqui a fazer!?»

Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa - Big Brother
Cada vez mais perto? Veja as imagens que quase levaram uma concorrente a descobrir a relação de Pedro e Marisa

Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?» - Big Brother
Liliana e Fábio estão a afastar-se? Cristina Ferreira confronta: «Gostava de não se ter apaixonado?»

Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir - Big Brother
Incoerência de Liliana leva a própria Voz a intervir

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo» - Big Brother

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera - Big Brother
Já se cruzaram? Cristina Ferreira intrigada com revelação de Dylan sobre Vera

Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial» - Big Brother
Fávio Furtado sobre Leandro: «Está a ser muito imparcial»

Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles - Big Brother
Marisa ou Pedro Jorge? Leandro vai ter de prejudicar um deles

Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa - Big Brother
Liliana discorda da escolha do antagonista da casa e o caos começa

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa! - Big Brother
Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira - Big Brother

Cristina Ferreira deslumbra em look natalício. E há um pormenor que muitos não viram à primeira

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir - Big Brother
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado» - Big Brother
Bruna perde a paciência com Liliana em plena gala: «Poupa-te um bocado»

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite - Big Brother

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas» - Big Brother
Tensão em pleno direto! Liliana e Bruna em confronto: «Não estavas preparada não vinhas»

A grande surpresa da noite: Concorrentes de boca aberta com uma casa completamente renovada - Big Brother
A grande surpresa da noite: Concorrentes de boca aberta com uma casa completamente renovada

Cristina Ferreira confronta Dylan: «Andas aí a jantar com muitas pessoas?» - Big Brother
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Andas aí a jantar com muitas pessoas?»

«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite - Big Brother

«Vai ser mágico»: a ‘transformação de Natal’ que vai marcar a gala desta noite

«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes - Big Brother
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes

Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro - Big Brother
Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro

Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável

  Secret Story
  Ontem às 19:16
Instagram num recém-nascido? Rúben Boa Nova responde às críticas e é implacável - Big Brother

Rúben Boa Nova voltou a ser alvo de críticas depois de criar uma conta de Instagram para o recém-nascido Rodrigo. Perante a polémica, o ex-concorrente da TVI deixou uma resposta direta e carregada de intenção.

Rúben e Tatiana Boa Nova vivem dias de felicidade com a chegada do segundo filho, Rodrigo, mas a novidade trouxe também uma onda de críticas nas redes sociais. O casal, conhecido dos reality shows da TVI, anunciou o nascimento do bebé com uma fotografia ternurenta no hospital, onde surgem a segurar o recém-nascido. No entanto, o que fez explodir a polémica foi a criação imediata de uma conta de Instagram dedicada ao pequeno, que já ultrapassou os 10 mil seguidores.

Perante os comentários negativos, Rúben decidiu usar a sua própria conta para deixar uma mensagem clara aos críticos. «Chama-se respeito pelos nossos seguidores e também pensar mais à frente», começou por escrever. O ex-concorrente sublinhou que as redes sociais são hoje «uma ferramenta de trabalho» essencial, não só para parcerias com marcas, mas também para promover os negócios da família.

Rúben garantiu ainda que tudo é feito a pensar no futuro do filho. «Se o Rodrigo não gostar ou se os pais acharem por bem, podem sempre encerrar ou trocar o nome da conta. Neste momento, queremos um contacto mais direto com o nosso público.» O pai babado revelou inclusivamente que pretende abrir «uma conta poupança para o Rodrigo» até ao final do ano, reforçando que acredita estar a fazer «um excelente trabalho como pai».

A terminar, deixou um apelo e um recado. «Se puderem sigam @rodrigomboanova. Vamos chegar aos 10k e calar os invejosos», escreveu, mostrando que não pretende deixar a polémica sem resposta.

A família Boa Nova, que já é seguida por milhares, continua assim no centro das atenções, agora com o pequeno Rodrigo a ganhar destaque próprio nas redes sociais desde o primeiro dia de vida.

 

