Lucas, Duarte ou Rodrigo? Conheça o nome do bebé de Tatiana e Rúben Boa Nova

O casal da “Casa dos Segredos”, Tatiana e Rúben Boa Nova, vai voltar a ser pai e mãe de um menino. Agora, revelaram o nome do bebé.

«Hoje revelamos o nome escolhido para o nosso novo membro que vem a caminho. Depois de muita discórdia e muitas opções, escolhemos um nome que ambos gostamos, sempre a contar com a ajuda do mano mais velho», escreveram nas redes sociais.

O nome escolhido foi Rodrigo, uma decisão que contou com o contributo especial do primeiro filho do casal, Lourenço, que tem sido uma peça essencial nesta nova fase da família Boa Nova.

Tatiana e Rúben, que conquistaram o público com a sua história de amor dentro do reality show da TVI, continuam a partilhar os momentos mais felizes da vida familiar com os fãs, que celebraram em massa a escolha do nome do novo bebé.

Rúben e Tatiana Boa Nova atravessam uma fase muito feliz com a gravidez do segundo filho em comum. O casal de ex-concorrentes aguarda a chegada de mais um menino para completar a família e juntar-se a Lourenço, que faz sete anos em dezembro.

Recentemente também foi revelada uma imagem inédita do segundo filho do casal, criada através da tecnologia 8K, onde é possível ver como vai ser o rosto do menino. E há um detalhe que os pais não deixam passar despercebido: a parecença com o irmão.

«Aqui está a transformação 8K. Muito parecido com o Lourenço Boa Nova», escreveu Rúben Boa Nova nos stories do Instagram, onde mostrou a primeira imagem do filho bebé ainda antes dele nascer.

Esta não é a única coincidência que liga o bebé ao irmão, Lourenço. Está previsto que o menino nasça na mesma altura do irmão, no fim do ano.

