Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Há motivos para celebrar na família Boa Nova: Ruben e Tatiana deram as boas-vindas ao segundo filho, Rodrigo, anúncio feito esta sexta-feira através de uma fotografia cheia de ternura captada no hospital. Na imagem, Tatiana aparece com o recém-nascido ao colo enquanto Ruben surge ao seu lado, visivelmente emocionado, um momento íntimo que rapidamente conquistou as redes sociais.
Rodrigo mal nasceu e já é um fenómeno online. O bebé tem uma conta de Instagram criada pelos pais e, em poucas horas, conseguiu reunir quase 10 mil seguidores, o que mostra o enorme impacto e carinho que o público continua a demonstrar pela família.
A legenda escolhida pelo casal: “Bem-vindo Rodrigo Boa Nova 🤎👶🏻”, bastou para gerar uma onda de reações, com seguidores e amigos a deixarem mensagens de felicitação e votos de felicidade. Já pais de Lourenço, Ruben e Tatiana voltam agora a viver a emoção da chegada de um novo membro à família, rodeados pelo apoio constante da comunidade que os acompanha desde os primeiros passos televisivos.