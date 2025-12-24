O gesto de Rúben e Tatiana Boa Nova que está a derreter corações

Este Natal teve um significado ainda mais especial para Rúben Boa Nova e Tatiana Boa Nova. O casal recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo cheio de ternura, onde surge num ambiente natalício ao lado do filho recém-nascido, Rodrigo, conquistando de imediato os seguidores.

No vídeo, marcado pela atmosfera acolhedora e festiva, Rúben e Tatiana mostram o pequeno Rodrigo. A acompanhar o vídeo, deixaram uma legenda emotiva, onde recordam momentos importantes das suas vidas:

«O mês de Dezembro sempre foi especial. Em 2018 recebemos o nosso Lourencinho, 7 anos depois em 2025 o Natal volta a ser ainda mais especial! Com o nosso Rodrigo acabado de chegar para alegrar ainda mais as nossas vidas ❤️ estamos completos 🎄❤️ feliz natal a todos 🙏🏼 muita saúde 🥹❤️»

A publicação rapidamente reuniu milhares de reações e comentários carinhosos, com fãs a felicitarem o casal pelo nascimento do bebé e pela mensagem de amor partilhada.

Conhecidos pela relação sólida e pela proximidade com o público, Rúben e Tatiana voltaram a derreter corações ao mostrar que este Natal ficou marcado por um novo começo, e por um sentimento de plenitude que não passou despercebido a ninguém.