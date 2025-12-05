Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Há novas razões para sorrir na família Boa Nova. Rúben e Tatiana, que conquistaram o público nos reality shows da TVI, anunciaram esta sexta-feira o nascimento do segundo filho, Rodrigo. A notícia chegou acompanhada de uma fotografia cheia de ternura, captada no hospital, onde Tatiana surge a segurar o recém-nascido enquanto Rúben, emocionado, posa ao seu lado.

O casal, que já é pai do pequeno Lourenço, deu assim as boas-vindas ao novo membro da família, que está a gerar enorme entusiasmo nas redes sociais. Na descrição da publicação, optaram por uma mensagem simples, mas especial: “Bem-vindo Rodrigo Boa Nova”.

Pouco depois, Rúben partilhou uma story que deixou os seguidores comovidos com novos detalhes do parto. «Felizmente correu tudo bem, somos uma família abençoada e acima de tudo grata por todo o carinho que temos vindo a receber ao longo dos anos. Vocês são incríveis e acreditem que fazem a diferença! No fundo, somos pessoas normais e vocês fazem-nos sentir especiais. Sê feliz e luta pela tua família», escreveu o ex-concorrente da Casa dos Segredos 3 e do Big Brother 2022.

Também Tatiana abriu o coração numa story onde mostra o recém-nascido Rodrigo ao lado de Lourenço. «Não me belisquem, não quero acordar! Estou a viver o sonho de ser mãe de dois», declarou, numa partilha marcada pela emoção.

O impacto foi imediato. Rodrigo mal nasceu e já é um fenómeno online: tem uma conta de Instagram criada pelos pais que, em poucas horas, ultrapassou os 10 mil seguidores, prova do enorme carinho e ligação que o público continua a ter à família Boa Nova, mais unida e feliz do que nunca.