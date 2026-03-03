Ruben Boa Nova sofre acidente. Vídeo captado por câmaras de vigilância mostra o momento assustador

«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

Ruben Boa Nova apanhou um grande susto no seu local de trabalho. Esta terça-feira, 3 de março, Tatiana Boa Nova divulgou um vídeo das câmaras de vigilância no interior da barbearia do marido, que capta o momento em que o vencedor do Secret Story 3 apanha um choque elétrico.

«O dia tem tudo para correr bem! O Ruben Boa Nova apanhou o maior choque da vida dele, e eu em pânico», escreveu Tatiana, na legenda da partilha em que se nota que ficou visivelmente assustada com o momento inesperado.

Ruben Boa Nova também reagiu ao momento e aproveitou para dizer aos seus fãs que estava bem, apesar de o episódio ter tido algumas consequências.

«Ainda tenho a mão dormente», confidenciou.