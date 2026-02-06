Rúben e Tatiana Boa Nova celebram os dois meses do filho mais novo com disfarce que derrete corações

Ao Minuto

12:06
06:09

12:00
05:11

11:47
06:12

11:42
09:14

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

Rúben e Tatiana Boa Nova celebram os dois meses do filho mais novo com disfarce que derrete corações

  • Há 36 min
Rúben e Tatiana celebraram os dois meses do filho e fantasiam-no, o resultado derreteu corações nas redes sociais.

Rúben e Tatiana encontraram uma forma criativa e divertida de comemorar os dois meses de vida do filho mais novo, Rodrigo: transformá-lo num pequeno leão, inspirado no clássico filme “O Rei Leão”.

Para marcar a ocasião, o bebé foi fotografado com uma fantasia fofa de leão, completa com juba e detalhes que lembram o famoso Simba. O resultado, foi uma verdadeira explosão de fofura que rapidamente conquistou seguidores nas redes sociais.

Na legenda do vídeo pode ler-se: «Nada como brindar ao 2.º mês do nosso Rodrigo e deixar aqui registado para mais tarde recordar ❤️ Quem mais daqui era fã do Rei leão ?»

Os internautas reagiram com entusiasmo, e destacaram o quão adorável e criativo foi o gesto, com muitos a chamaro bebé de “o leãozinho mais fofo”.

Mas não se ficaram apenas pelo vídeo e Rodrigo teve direito a uma sessão de fotos muito ternurentas: «2 meses do Leaozinho mais fofo que vão ver hoje 🦁😍 parece que ainda foi ontem 🥹👶🏻🤎»

Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Na linha da frente. Vencedor do Big Brother ajuda vítimas da tempestade e fica impressionado com destruição

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

4 fev, 15:44
Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias

Hoje às 11:03
Pedro Jorge celebra o aniversário da filha, Yara

Ontem às 10:46
Francisco Monteiro revela a "fórmula secreta" que o fez perder 20 quilos em pouco mais de um mês

Ontem às 19:03
Há 36 min
Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

Há 1h e 48min
«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Hoje às 16:40
Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Hoje às 11:13
Nunca antes vistas: Pedro e Marisa abrem o álbum privado da família e mostra fotos inéditas da filha na maternidade

Ontem às 22:37
Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Após ameaças de morte, Fábio não se intimida e apresenta guarda-costas

Há 1h e 48min
Ana Soares e Ruben Silvestre mostram o rosto da filha pela primeira vez e fãs não têm dúvidas: «É parecida com o pai»

Hoje às 11:13
Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Ontem às 22:06
Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ontem às 20:04
Grávida? Jéssica Antunes reage às especulações após mostrar imagem que levantou suspeitas

Ontem às 18:53
Apanhado a "morfar": Filipe Delgado protagoniza momento hilariante com o Instrutor
02:33

Há 1h e 9min
Filipe Delgado assume o posto de comando e tudo corre mal
04:07

Há 1h e 16min
«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Hoje às 16:40
Inédito! Revelados os motivos pelos quais os Instrutores não se riem dos recrutas: «Nós também temos vontade»
01:58

Hoje às 16:01
A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado
04:49

Hoje às 15:55
Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

Há 2h e 17min
Francisco Monteiro mostra momento com Marcia Soares e lança elogio: "Que peça"

Há 2h e 33min
Liliana Almeida adota novo visual: "Valeu a pena a espera"

Hoje às 14:48
Marcia Soares não cala a revolta: "Hoje em dia, parece que é proibido"

Hoje às 14:27
"Estava leve, não estava?": Marcia Soares comenta sorriso de Francisco Monteiro

Hoje às 10:24
