Rúben e Tatiana Boa Nova celebram os dois meses do filho mais novo com disfarce que derrete corações

Rúben e Tatiana encontraram uma forma criativa e divertida de comemorar os dois meses de vida do filho mais novo, Rodrigo: transformá-lo num pequeno leão, inspirado no clássico filme “O Rei Leão”.

Para marcar a ocasião, o bebé foi fotografado com uma fantasia fofa de leão, completa com juba e detalhes que lembram o famoso Simba. O resultado, foi uma verdadeira explosão de fofura que rapidamente conquistou seguidores nas redes sociais.

Na legenda do vídeo pode ler-se: «Nada como brindar ao 2.º mês do nosso Rodrigo e deixar aqui registado para mais tarde recordar ❤️ Quem mais daqui era fã do Rei leão ?»

Os internautas reagiram com entusiasmo, e destacaram o quão adorável e criativo foi o gesto, com muitos a chamaro bebé de “o leãozinho mais fofo”.

Mas não se ficaram apenas pelo vídeo e Rodrigo teve direito a uma sessão de fotos muito ternurentas: «2 meses do Leaozinho mais fofo que vão ver hoje 🦁😍 parece que ainda foi ontem 🥹👶🏻🤎»