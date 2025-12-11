Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido

No dia 3 de dezembro, a família de Rúben e Tatiana Boa Nova cresceu. Os ex-concorrentes do Secret Story têm vivido momentos preciosos em família com a chegada do novo membro, Rodrigo. O casal já habituou o público a conteúdo bastante criativo e carismático, e com o filho mais novo não foi exceção. O barbeiro partilhou no Instagram um vídeo hilariante referente ao tempo que ele e Tatiana demoraram para ‘fazer o filho’ e os seguidores aparentam ter adorado!

Por outro lado, o casal nortenho foi recentemente criticado. Rodrigo tinha vindo ao mundo há pouco tempo quando os pais decidiram criar-lhe uma página de Instagram, que já conta com mais de 11 000 seguidores. As opiniões têm-se dividido e o casal tem sido alvo de duras críticas por parte do público.

Veja o vídeo que Rúben e Tatiana fizeram:

Rúben e Tatiana são um fenómeno mediático desde a participação no Secret Story 3 e a exposição nunca foi um problema para os ex-concorrentes. O casal tem um filho de seis anos, o Lourenço, com quem sempre criaram este tipo de conteúdo. Para Rúben Boa Nova, as redes sociais são uma «ferramenta de trabalho» e se algum dia um dos filhos se mostrar incomodado com a página ou o conteúdo, encerra a página.