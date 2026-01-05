Ruben e Tatiana Boa Nova vivem momentos de puro amor em família. E as imagens são de derreter o coração

Ruben Boa Nova e Tatiana vivem uma fase de grande felicidade. O casal deu as boas-vindas ao segundo filho, Rodrigo, no passado dia 3 de dezembro de 2025.

Nas redes sociais, os ex concorrentes do Secret Story 3 festejaram o primeiro mês de vida do filho Rodrigo, junto do filho mais velho, Lourenço. A publicação foi acompanhada de uma mensagem emotiva: «Como posso reclamar de 2025 se ele permitiu-me viver isto. ❤️🙏 Primeiro mês do meu pequeno @rodrigomboanova».

Veja a publicação: