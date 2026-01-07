Tatiana Boa Nova revela detalhes inéditos do parto do segundo filho: «Tive medo (...) Deixava de o ouvir»

Rúben e Tatiana Boa Nova estiveram esta manhã no Dois às 10, na TVI, e viveram um momento especial em direto ao apresentarem o segundo filho, o pequeno Rodrigo, que nasceu no início de dezembro. O casal, que o público acompanha desde a Casa dos Segredos 3 e mais recentemente no Big Brother, abriu o coração e partilhou como tudo aconteceu.

Tatiana recordou o momento do parto com muita emoção e alguma tensão à mistura, admitindo que não foi fácil lidar com tudo o que estava a acontecer naquela hora decisiva. «Era muita gente numa sala», começou por contar. «Nunca tinha tido um parto normal (…) tive medo», confessou ainda. Tatiana revelou também que, em alguns momentos, sentiu tudo a acontecer depressa demais: «Deixava de o ouvir e ficava a viajar na maionese».

Apesar do susto inicial, tudo correu bem e Rodrigo veio ao mundo cheio de saúde, trazendo ainda mais amor à família Boa Nova.

O casal falou também sobre os primeiros dias com o recém-nascido, marcados por noites curtas e despertares de três em três horas, mas repletos de carinho, união e felicidade.

Mesmo com a nova rotina, Tatiana e Rúben continuam ligados ao trabalho, entre a barbearia e a loja online, algo que só é possível graças ao forte apoio da família, que tem sido essencial nesta fase.

Recorde-se que o nascimento de Rodrigo foi anunciado com uma fotografia cheia de ternura, diretamente do hospital, que conquistou de imediato os fãs. O bebé tem até conta de Instagram própria e, em poucas horas, já somava quase 10 mil seguidores, provando que continua a existir um enorme carinho do público pela família.

Rodeados de amor, apoio e muitas mensagens de afeto, Rúben e Tatiana vivem agora novamente a magia de serem pais, desta vez em dobro.

