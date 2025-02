Tatiana e Ruben Boa Nova sem papas na língua: os favoritos e quem gostavam de expulsar

Ruben e Tatiana Boa Nova estão na casa do Secret Story – Desafio Final como convidados do salão de chá. Os dois históricos ex-concorrentes vão dar a sua opinião e começaram logo sem papas na língua.

Logo no início da gala, Ruben e Tatiana Boa Nova revelam os favoritos, mas também quem gostavam de ver expulsos.

“Estou a gostar muito do jogo da Inês. Do Miguel, apesar de ser um pica miolos, também tenho de dar o grande destaque, porque ele é sempre um dos protagonistas (…) E estou a gostar também da Iuri e da Sandrina, que fazem-me rir», declarou o vencedor do SS3.

«Gosto muito da Joaninha. Acho que faz sempre falta alguém que esteja ali mais consciente e não tão vidrada para um jogo e a ser ela própria», declarou Tatiana.

Ruben Boa Nova declarou gostar de ver Ossman fora da casa. “Apesar de ser uma boa pessoa, bom rapaz, temos visto pouco».