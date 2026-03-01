«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

Ruben e Tatiana Boanova estiveram à conversa com Mónica Jardim e Idevor Mendonça no programa Em Família da TVI, sobre a passagem pelos vários reality shows, bem como sobre a opinião dos concorrentes do Secret Story 10.

Ao relembrar a passagem pelo Secret Story 3, Tatiana Boanova não escondeu o quão difícil foi esconder o segredo que tinha com Ruben: «Somos um casal verdadeiro». A ex-concorrente de reality shows recorda que por ser muito ciumenta, o segredo foi logo revelado. «Na segunda noite ela já veio para a minha cama», recordou Ruben com um sorriso .A propósito dos dois casais do Secret Story 10, Eva e Diogo e Liliana e Ricky, Tatiana acabou por dizer: «Eu adiro-os muito, não deve ser nada fácil. Há lá um casal em que eles são os dois muito novinhos...», afirmou Tatiana. No decorrer da conversa, a empresária acabou por dizer que tem gostado muito da concorrente Jéssica: «Ela é muito engraçada».

Também Ruben deu a sua opinião, afirmando que tem reparado na postura de João: «Parece-me ser boa pessoa». O barbeiro afirmou ainda que tem gostado da postura mais vincada de Luzia e de Sara. Para além disso, revelou que pensa que Ricardo João pode ser o expulso já este domingo: «Ele é fixe, é autêntico».