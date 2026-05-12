Ruben Boanova faz partilha sobre Tatiana e está a dar que falar: «Se aguento com ela, aguento com tudo»

Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

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Ruben Boanova e Tatiana voltaram a mostrar a forte ligação que os une, desta vez durante um treino de kickboxing a dois. O casal, que já conquistou muitos seguidores pela cumplicidade que demonstra no dia a dia, partilhou um momento descontraído e cheio de energia enquanto treinava lado a lado no ginásio.

Na imagem divulgada, os dois aparecem concentrados numa sessão intensa de saco, mostrando espírito de equipa e boa disposição. A acompanhar o momento, Ruben escreveu uma frase divertida que rapidamente chamou a atenção dos fãs: «A minha parceira de treino 😅 Se aguento com ela, aguento com tudo 🥊😅».

Conhecidos pela relação próxima e pela importância que dão à família, Ruben e Tatiana são pais de dois filhos e costumam partilhar com os seguidores vários momentos da rotina familiar.