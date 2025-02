Rúben da Cruz celebra terceiro aniversário do filho: «És o meu rei, o meu melhor amigo»

Rúben da Cruz é um pai babado e esta quarta-feira celebrou o terceiro aniversário do filho Salvador. Num vídeo partilhado no Instagram, o ex-concorrente do Big Brother 2022, declarou-se ao pequeno Salvador: «Feliz Aniversário Filho. Mais um ano passou e hoje já fazes 3 Aninhos», escreveu.



«Salvador Cruz Amo-te mais que tudo nesta vida. O pai deseja que sejas sempre muito feliz e que Deus nos abençoe, proteja e de muita saúde. Um dia feliz meu Amor!», rematou.

Numa outra fotografia, Rúben da Cruz escreveu: Filho és o meu Rei, o meu melhor amigo, o meu mais que tudo… A minha maior alegria e vontade de viver!».



«Sem ti, não sei o que seria do papá…Obrigado por todo o amor e carinho. Mais uma vez parabéns filho! 26.02.2022 Salvador Cruz», concluiu o ex-concorrente.

Percorra a galeria de fotografias e veja como está crescido o filho de Rúben da Cruz.