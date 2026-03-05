Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher

Muito antes de ter a vida mais tranquila que hoje partilha nas redes sociais, Rúben Nave ficou conhecido do grande público graças a uma revelação que deu muito que falar na televisão portuguesa. Em 2013, entrou na quarta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, da TVI, com um segredo que rapidamente se tornou um dos mais comentados da edição: “Pratico swing.”

Na altura, o concorrente surpreendeu ainda mais ao assumir que mantinha relações com várias mulheres em simultâneo. Rúben chegou mesmo a admitir que tinha três namoradas, algo que causou grande curiosidade dentro da casa e também entre os espectadores, numa época em que este tipo de temas raramente era abordado de forma tão aberta na televisão.

Quase 13 anos depois, a realidade do antigo concorrente parece ser bem diferente. Longe da polémica que marcou a sua participação no reality show, Rúben Nave vive atualmente uma fase muito mais estável a nível pessoal.

Hoje, o ex-participante mostra que só tem olhos para uma mulher e não esconde o quanto está apaixonado. Nas redes sociais, tem partilhado vários momentos com a companheira e multiplicado as declarações públicas de amor, revelando um lado mais romântico e dedicado.

