Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue - Big Brother

Ana Soares, do Big Brother 2021, e Ruben Silvestre, da Casa dos Segredos 8, revelaram no Dois às 10 que vão ser pais de uma menina. Após três perdas gestacionais, o casal celebra esta gravidez com emoção e esperança.

Ana Soares, 34 anos, ex-concorrente do Big Brother 2021, e Ruben Silvestre, 31 anos, que participou na Casa dos Segredos 8, vivem um dos momentos mais felizes das suas vidas. O casal anunciou esta quarta-feira, 3 de setembro, no programa Dois às 10, apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o sexo do primeiro filho em comum: uma menina.

A ex-participante do Big Brother está grávida de 23 semanas, e a revelação aconteceu num animado chá revelação em direto, que emocionou os dois e surpreendeu os telespectadores.

Veja, em baixo, o momento em vídeo do chá revelação de Ruben Silvestre e Ana Soares. Entre sorrisos e emoção, o casal revelou finalmente se o bebé que esperam é um menino ou uma menina.

 

Uma caminhada marcada por desafios

A felicidade tem agora um sabor especial, já que o casal enfrentou três perdas gestacionais. Ana Soares revelou que sofre de um problema genético que provoca trombofilias na placenta, impedindo os nutrientes de chegarem ao bebé:

“Tenho um gene que faz com que tenha trombofilias na placenta, ou seja, começo a ter tromboses na minha placenta, e acaba por não chegar os nutrientes suficientes ao bebé, o que faz com que a gravidez não evolua, o que aconteceu sempre por volta dos três meses de gestação.”

Por isso, esta gravidez é vivida com cautela e alguma ansiedade. A própria Ana Soares admitiu: “Todas as idas à casa de banho é um medo.”

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo. 

 

Apesar dos receios, a chegada desta bebé representa um verdadeiro sonho concretizado para os dois, que não escondem a emoção de entrarem nesta nova fase das suas vidas.

O apoio do público

A revelação em direto foi recebida com muitos aplausos, sorrisos e mensagens de carinho. Nas redes sociais, seguidores de Ana e Ruben têm deixado palavras de incentivo e votos de uma gestação tranquila e feliz.

Hoje, após a ida ao programa das manhãs da TVI, o casal aproveitou a sua rede social do Instagram para partilhar uma série de fotos, na companhia de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O momento foi muito especial, visto que foi aqui que anunciaram o sexo do bebé. A publicação foi inundada por uma verdadeira onda de amor. 

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Na legenda, o casal escreveu: "É oficial! Vamos ser pais de uma menina e não podíamos estar mais contentes porque era tudo o que nós queríamos . As fotos são todas a sorrir porque é mesmo assim que nós nos sentimos , FELIZES. O momento é incrível e vocês todos sempre fizeram parte dele, por isso não podia ser de outra forma. Ao @claudio_ramos e a @dailycristina, o nosso muito obrigado! Será sempre um gosto visitar-vos e estar com vocês , porque no final de contas , vocês também fizeram parte de toda esta viagem. Quanto a nós, a nossa viagem já começou mas ainda não arrancou. Ainda temos muito para fazer e conquistar , e contamos com todos vocês."

Em cima, espreite a galeria de fotografias do casal, que preparámos para si.

Temas: Ruben Silvestre Ana Soares Big Brother 2021 Secret Story Reality Show

