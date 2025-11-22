Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Ruben Silvestre e Ana Soares viveram um momento de grande emoção e decidiram partilhá-lo com quem os acompanha. O ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 8 e a ex-participante do Big Brother mostraram, no Instagram, as primeiras imagens da filha, num registo que rapidamente gerou uma onda de carinho.

A revelação foi feita através de um reels publicado pelo casal, onde é possível ver detalhes da ecografia e a alegria com que vivem esta nova fase. “Ontem vimos o futuro… e tinha o rosto mais bonito do mundo”, começam por escrever, numa descrição carregada de sentimento.

O casal, que anunciou a chegada do primeiro filho no passado mês de julho, tem partilhado cada marco desta jornada. Agora, Ruben e Ana deixaram os seguidores ainda mais próximos deste momento único, assumindo-se completamente rendidos à bebé que aí vem.

“Ela é perfeita, é nossa, e cada segundo que passa nos aproxima do maior amor da nossa vida”, lê-se ainda na publicação. Os futuros pais descrevem a emoção de ver “aqueles traços, aqueles movimentos” e confessam que é “impossível não imaginar o momento em que a vamos segurar pela primeira vez”.

A mensagem termina com uma nota de ternura que já está a comover os fãs:

“Está quase, princesa. O mundo cá fora já está à tua espera.”

Veja o vídeo aqui: