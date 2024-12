Imperdível! A declaração pública de Ruben Silvestre a Ana Soares, após sair da casa: «Eu amo…»

Ana e Ruben reataram? O ex-concorrente do «Secret Story» fala da quebra do noivado e responde a questão de Goucha

Ruben Silvestre , ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, deixou um declaração pública a Ana Soares, com quem teve uma relação de longa data e por quem diz ser apaixonado.

Ruben Silvestre foi um dos últimos concorrentes expulsos do Secret Story, cuja participação ficou marcada pelo segredo que tinha em comum com Rita - «Já me envolvi com um concorrente da casa».

Apesar da história com Rita, Ruben sempre disse que tinha uma pessoa à sua espera fora da casa, que não era sua namorada - porque tinham decidido terminar tudo - mas de quem ainda gostava muito e que considerava a mulher da sua vida.

Essa mulher, soube-se depois, é Ana Soares, ex-concorrente do «Big Brother 2021», que marcou quase sempre presença nas galas de domingo, apoiando publicamente Ruben.

Quando Ruben foi expulso e chegou a estúdio, mostrou logo interesse em ver e falar com Ana Soares e assim que chegou ao pé dela deu-lhe um beijo apaixonado, que esclareceu todas as dúvidas sobre o estado da relação dos dois.

Cá fora, os dois têm partilhado momentos juntos e numa das fotografias partilhadas por Ana Soares, Ruben Silvestre deixou uma declaração pública: «I love this photo (eu amo essa fotografia)», lê-se no comentário que escreveu numa publicação de Ana.

