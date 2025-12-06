«Simples e cheio de amor»: Ruben Silvestre revela pormenor íntimo da preparação para o nascimento da primeira filha

Ao Minuto

21:35
«A Marisa não está aqui a fazer nada»: Liliana e Fábio fazem apostas para expulsão - Big Brother
03:57

«A Marisa não está aqui a fazer nada»: Liliana e Fábio fazem apostas para expulsão

21:14
«Prefiro estar sozinho!»: Leandro dá ‘autêntico show’ no jardim - Big Brother
03:21

«Prefiro estar sozinho!»: Leandro dá 'autêntico show' no jardim

21:08
Hilariante! Concorrentes criam estratégia para fugir a Leandro - Big Brother
05:55

Hilariante! Concorrentes criam estratégia para fugir a Leandro

21:03
A missão continua! Leandro boicota jantar dos restantes concorrentes - Big Brother
05:55

A missão continua! Leandro boicota jantar dos restantes concorrentes

20:57
Excluído da atividade de grupo, Leandro acaba a jantar sozinho - Big Brother
03:29

Excluído da atividade de grupo, Leandro acaba a jantar sozinho

19:00
Tensão no ar? Surge nova discórdia entre Pedro e Marisa - Big Brother
08:19

Tensão no ar? Surge nova discórdia entre Pedro e Marisa

18:15
Inês Morais choca colegas com polémica escolha para o seu Top 3 - Big Brother
02:08

Inês Morais choca colegas com polémica escolha para o seu Top 3

18:15
Ana e Liliana envolvem-se em forte discussão: «Não estás mesmo nada bem» - Big Brother
02:34

Ana e Liliana envolvem-se em forte discussão: «Não estás mesmo nada bem»

18:11
Comentadoras em discórdia: Márcia Soares, Teresa Silva e Inês Morais debatem Top 3 - Big Brother
02:16

Comentadoras em discórdia: Márcia Soares, Teresa Silva e Inês Morais debatem Top 3

18:05
Vingança? Leandro percebe que os colegas o estão a ignorar e riposta - Big Brother
03:05

Vingança? Leandro percebe que os colegas o estão a ignorar e riposta

18:04
Inês Morais não se poupa nas críticas a atitude de Liliana: «Não tem noção nenhuma» - Big Brother
10:23

Inês Morais não se poupa nas críticas a atitude de Liliana: «Não tem noção nenhuma»

17:47
Liliana e Fábio fazem fortes críticas a Pedro: «Já não tem nada dentro dele» - Big Brother
04:25

Liliana e Fábio fazem fortes críticas a Pedro: «Já não tem nada dentro dele»

17:41
Bruna é quem mais ridiculariza os colegas na casa? Márcia Soares acredita que sim - Big Brother
03:05

Bruna é quem mais ridiculariza os colegas na casa? Márcia Soares acredita que sim

17:37
Liliana não se poupa nas críticas a Bruna: «Estás a ser completamente mentirosa» - Big Brother
03:39

Liliana não se poupa nas críticas a Bruna: «Estás a ser completamente mentirosa»

17:34
Inês Morais critica Liliana: «O desespero não é de agora» - Big Brother
05:46

Inês Morais critica Liliana: «O desespero não é de agora»

17:24
Liliana provoca colegas e recebe comentários: «Olha o desespero... está mesmo com medo de sair» - Big Brother
02:59

Liliana provoca colegas e recebe comentários: «Olha o desespero... está mesmo com medo de sair»

17:13
Pedro e Leandro em fortes picardias: «Não é preciso gritar, já estás a aparecer» - Big Brother
03:01

Pedro e Leandro em fortes picardias: «Não é preciso gritar, já estás a aparecer»

17:06
Inês Morais lança farpa: «Até me ri com a Liliana, o que nunca acontece» - Big Brother
03:11

Inês Morais lança farpa: «Até me ri com a Liliana, o que nunca acontece»

17:02
Concorrentes tentam tirar Leandro da cama e levam resposta: «O programa só começa quando me levantar» - Big Brother
02:49

Concorrentes tentam tirar Leandro da cama e levam resposta: «O programa só começa quando me levantar»

16:43
Ignorado pelos colegas, Leandro decide falar com as câmeras - Big Brother
04:50

Ignorado pelos colegas, Leandro decide falar com as câmeras

16:43
Missão em risco? Leandro tira pratos aos colegas e torna-se cada vez mais difícil de ignorar - Big Brother
06:25

Missão em risco? Leandro tira pratos aos colegas e torna-se cada vez mais difícil de ignorar

16:07
Fábio faz cena de ciúmes e Liliana reage: «Estás a ser estúpido desnecessariamente» - Big Brother
07:35

Fábio faz cena de ciúmes e Liliana reage: «Estás a ser estúpido desnecessariamente»

12:36
Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?» - Big Brother
02:07

Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?»

12:16
Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente» - Big Brother
01:13

Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente»

11:47
«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste» - Big Brother
03:30

«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste»

«Simples e cheio de amor»: Ruben Silvestre revela pormenor íntimo da preparação para o nascimento da primeira filha

  • Secret Story
  • Hoje às 16:24
«Simples e cheio de amor»: Ruben Silvestre revela pormenor íntimo da preparação para o nascimento da primeira filha - Big Brother

Cada vez mais perto do dia do nascimento da primeira filha, Ruben Silvestre decidiu mostrar aos fãs o cantinho que preparou para Ana Clara.

Ruben Silvestre continua a partilhar nas redes sociais cada momento especial da preparação para a chegada da primeira filha, ao lado de Ana Soares. Desta vez, o ex-concorrente do Secret Story revelou aos seguidores o quarto da bebé Ana Clara, num registo que conquistou o coração dos fãs.

Na publicação partilhada pelo ex-concorrente, é possível ver vários pormenores do espaço decorado especialmente para a bebé. «O quartinho da nossa Ana Clara... Pronto, simples e cheio de amor», escreveu Ruben Silvestre na descrição da fotografia.

O quarto destaca-se pela decoração acolhedora e personalizada. Naquilo que parece ser a porta do quarto, o nome da bebé aparece em destaque, conferindo um toque único e especial à divisão que em breve receberá a filha do casal.

 

