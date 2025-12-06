«Simples e cheio de amor»: Ruben Silvestre revela pormenor íntimo da preparação para o nascimento da primeira filha

Ruben Silvestre continua a partilhar nas redes sociais cada momento especial da preparação para a chegada da primeira filha, ao lado de Ana Soares. Desta vez, o ex-concorrente do Secret Story revelou aos seguidores o quarto da bebé Ana Clara, num registo que conquistou o coração dos fãs.

Na publicação partilhada pelo ex-concorrente, é possível ver vários pormenores do espaço decorado especialmente para a bebé. «O quartinho da nossa Ana Clara... Pronto, simples e cheio de amor», escreveu Ruben Silvestre na descrição da fotografia.

O quarto destaca-se pela decoração acolhedora e personalizada. Naquilo que parece ser a porta do quarto, o nome da bebé aparece em destaque, conferindo um toque único e especial à divisão que em breve receberá a filha do casal.