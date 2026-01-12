Ruben Silvestre responde a Catarina Miranda sobre o funeral de Maycon: «O respeito devia chegar antes da opinião»

Ruben Silvestre usou as redes sociais para responder a Catarina Miranda, após a finalista do Big Brother Verão ter partilhado uma opinião controversa sobre o funeral de Maycon Douglas.

Catarina Miranda começou por justificar a ausência do namorado, Afonso Leitão – que era grande amigo de Maycon – das cerimónias fúnebres. Contudo, acabou a criticar a presença de várias caras conhecidas no último adeus ao ex-concorrente. «Nós estamos aqui na Turquia e, como é óbvio, estamos impossibilitados de ir ao funeral do Maycon. (…) Parecia que, de repente, estava a ver o ‘Passadeira Vermelha’ (…) Estava lá toda a gente. É muito triste transformarem uma tragédia destas numa red carpet. Acho isto muito mau», declarou Catarina Miranda.

Próximo de Maycon, Ruben não gostou destas afirmações de Catarina Miranda e veio a publico responder.

«Depois de uma semana não muito fácil, dizer: Não conheço. Mas há pessoas que conseguem ter atitudes e dizer coisas muito infelizes. Eu próprio já o fiz, por isso não seria o primeiro nem o último. Uma pessoa deixou-nos. Uma pessoa maravilhosa, com tanto ainda para nos dar. E o tema acabou por ser como é que uma pessoa exerceu o seu luto, entre tantas. O vídeo não foi publicado no próprio dia e, mesmo que fosse, o amor e a dor não têm horários, nem regras, nem formas certas ou erradas. E cada um expressa da maneira que lhe for mais “confortável”», declarou Ruben.

«Ainda assim, espero sinceramente que essas mesmas pessoas nunca passem por algo parecido. E, apesar de tudo, continuo a desejar-lhes o bem. Só peço que, antes de falar, se apurem melhor os factos. Porque quando alguém parte, o respeito devia chegar antes da opinião. Muita força para todos e que tenham todos uma boa semana», finalizou o ex-concorrente do Secret Story.

Após Catarina Miranda falar, Afonso Leitão também veio a público pronunciar-se. «Faço o meu luto à minha maneira, fiz à minha maneira. Até vos vou dizer uma coisa que nem tinha de dizer, mas vou dizer: eu, infelizmente, hoje não consegui estar presente no funeral. Quando chegar a Portugal logo irei fazer o que eu acho que devo fazer, mas tive familiares meus que foram ao funeral e fizeram questão de escrever no livro uma frase a meu pedido».