Ana Soares e Ruben comentam declarações polémicas de Flávia: «A melhor resposta é mesmo dizer que eu e a Ana...»

As fotos escaldantes de Ruben, o ‘Sex Symbol’ desta edição do Secret Story

No «Dois às 10», Ana Soares e Ruben Silvestre foram recebidos por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. O casal não deixou nada por dizer sobre as polémicas declarações de Flávia Monteiro. Os dois falaram ainda sobre casamento e filhos, com revelações bombásticas...

A conversa começou de forma descontraída, com os apresentadores a perguntar ao casal sobre a noite de descanso que tiveram no hotel antes de seguirem rumo até aos estúdios. O tema rapidamente evoluiu para uma troca animada de experiências sobre pequenos-almoços em hotéis, gerando momentos de boa disposição.

Juntos há cerca de 3 anos e meio, Ruben declarou-se àquela que diz ser a 'mulher da sua vida'. Após participação no reality show, os dois reataram o amor: «Ela é a minha vida completa (...) Antes de entrar no programa é público que tivemos alguns problemas na nossa relação, que levou ao término da relação».

Ao entrar na casa do Secret Story 8, Ruben Silvestre reencontrou Rita Almeida, que era uma ex-amiga especial. Ana Soares, durante a entrevista, confessou ter-se sentido tensa ao perceber que Ruben iria estar de novo com Rita. A namorada do ex-concorrente afirmou ter sentido ciúmes, ainda que os dois não estivessem juntos na altura da participação de Ruben no programa, após terem terminado uma relação de 3 anos.

Sobre Rita, Ana Soares não deixou nada por dizer:

Já sobre Flávia Monteiro, a opinião é outra: «A Flávia incomodava-me, mas era porque o Ruben permitia certas brincadeiras».

No Secret Story - Desafio Final, Flávia Monteiro fez declarações polémicas, ao afirmar que 'algo aconteceu' debaixo dos lençóis com Ruben Silvestre. Cá fora, o ex-concorrente negou e o assunto voltou a ser tema nesta nova entrevista ao casal.

«Eu sei o que é que não aconteceu (...) A melhor resposta é mesmo dizer que eu e a Ana estamos mesmo bem. Estamos sólidos», reagiu Ruben novamente acerca das palavras de Flávia, com quem nunca mais voltou a ter contacto.

Ruben foi convidado para participar no Desafio Final, mas recusou ao afirmar que Ana Soares é a sua prioridade.

A relação retomou as rédeas do amor quando Ruben foi expulso e reencontrou Ana a aplaudir nas bancadas do estúdio. Aí, percebeu que era a mulher da sua vida. Reconciliados, já vivem juntos novamente e querem voltar a tentar ter filhos. Recorde-se de que Ana Soares e Ruben Silvestre já passaram por três perdas gestacionais.