Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»

Ruben Silvestre fez uma bonita homenagem ao amigo Maycon Douglas. Dois dias após a confirmação da morte do jovem, o ex-concorrente partilhou um reels com uma mensagem que deixa qualquer um de olhos completamente lavados em lágrimas.

No vídeo publicado no Instagram, Ruben juntou uma coletânea de momentos vividos pelos dois, com uma música de fundo e um texto emotivos. O facto de o ex-concorrente ter escolhido colocar a sua própria voz no reels, torna o momento ainda mais intenso.

«Há pessoas que não passam pela nossa vida. Ficam. O Maycon ficou. Era luz nos dias cinzentos. Era abraço quando o mundo apertava. Era riso fácil daqueles que se entranham na memória e nunca mais saem. Ainda me custa aceitar um mundo onde ele não existe fisicamente. Ainda me soa tudo irreal, a pesadelo do qual esperamos acordar. A cabeça tenta entender, mas o coração recusa-se porque há ausências que simplesmente não fazem sentido. Quero lembrá-lo como ele era, com aquele sorriso contagiante, com aquela energia impossível de explicar a quem não teve o privilégio de o conhecer. Ele não ocupava espaço, ele preenchia-o. Onde chegava havia vida. Onde estava havia presença. (…)», começa por dizer o jovem.

Com a voz embargada, Ruben Silvestre acaba por concluir com frases de partir o coração:

«Se hoje escrevo com o coração em pedaços, escrevo também com gratidão pela sorte de ter tido, pela honra de te chamar amigo, pela marca que deixaste em mim e em todos nós. Da minha parte, fica um pedido desculpa. Desculpa se alguma vez te falhei. Desculpa se alguma vez não tive a altura de uma amizade tão pura como a tua. Levo-te comigo nos silêncios nas gargalhadas que agora doem. Nos momentos em que vou precisar de força, vou-me lembrar de ti, porque quem é luz de verdade nunca se apaga. E tu, Maycon vais existir em mim para sempre.»