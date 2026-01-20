Luto a dobrar. Ruben Silvestre faz tatuagem arrepiante para Maycon… e não só

Ruben silvestre está de rastos com a morte de Maycon Douglas. Mas o ex-concorrente sente ainda a perda de outro amigo especial. Num gesto de homenagem, Ruben Silvestre decidiu marcar no corpo estes dois amigos.

A tatuagem mostra os dois a caminharem juntos até ao infinito. Um deles segura uma bola. O outro – que presenta Maycon – segura um skate na mão.

«Só quem me conhece mesmo, sabe o significado deste desenho», relatou Ruben Silvestre. «Duas pessoas que me deixaram, duas pessoas que fazem parte de mim, e que brevemente vão ficar marcadas, em mim», explicou.

As Homenagens de Rúben Silvestre a Maycon

Esta não foi a primeira homenagem de Ruben Silvestre ao amigo Maycon Douglas. Dois dias após a confirmação da morte do jovem, o ex-concorrente partilhou um reels com uma mensagem que deixa qualquer um de olhos completamente lavados em lágrimas.

No vídeo publicado no Instagram, Ruben juntou uma coletânea de momentos vividos pelos dois, com uma música de fundo e um texto emotivos. O facto de o ex-concorrente ter escolhido colocar a sua própria voz no reels, torna o momento ainda mais intenso.