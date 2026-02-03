Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre partilhou com os seguidores uma novidade especial e carregada de emoção. O ex-concorrente do Secret Story 9 revelou que já existe uma data definida para mostrar a tatuagem que está a fazer nas costas, uma homenagem a Maycon Douglas e a outra pessoa marcante da sua vida que também já faleceu.

Através das redes sociais, Ruben explicou que a tatuagem continua em processo de conclusão e que os trabalhos têm avançado de forma cuidada. Segundo o jovem, nas últimas sessões foram feitos vários acabamentos, um trabalho exigente que requer tempo e detalhe.

Ruben contou ainda que, devido aos treinos, nem sempre é possível avançar ao ritmo desejado, mas garantiu que já estão marcadas as próximas sessões para finalizar o projeto. A data escolhida para a conclusão da tatuagem é 2 de março, altura em que promete revelar finalmente o resultado final.

Visivelmente entusiasmado, Ruben Silvestre confessou estar encantado com o que já foi feito e deixou a garantia de que o resultado vai surpreender. «Tenho a certeza absoluta que, quando estiver terminada, vai arrepiar», afirmou, deixando os fãs em grande expectativa.

Veja o vídeo: