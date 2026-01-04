Ruben Silvestre visita local do desaparecimento de Maycon Douglas e faz comunicado emocionante: «Tirei as minhas conclusões…»

O desaparecimento de Maycon Douglas, ex-concorrente do Secret Story 8, continua a mobilizar amigos e fãs. Ruben Silvestre foi um dos amigos próximos que decidiu deslocar-se até ao local onde tudo terá acontecido para prestar solidariedade ao amigo desaparecido desde 31 de dezembro de 2025.

Nos stories do Instagram, o ex-concorrente partilhou um vídeo que mostra o local onde Maycon terá desaparecido, acompanhado de uma mensagem emotiva: «Há silêncios que não são despedidas, são apenas pausas.»

Nos stories seguintes, Ruben Silvestre não deixou de prestar uma sentida homenagem ao amigo, revelando as razões que o levaram até ao local:

«Estive lá. Fui ao sítio onde, dizem que tudo aconteceu. Não fui à procura de respostas. Fui à procura de sentir. De ver com os meus próprios olhos. De perceber com o coração aquilo que as palavras não conseguem explicar. E havia coisas que eu precisava de viver ali, em silêncio, para mim. Tenho esperança. Muita. Mas isso sou eu. Não vos posso pedir isso. Mas também sei que há coisas que não me compete dizer. Há limites que o respeito impõe. E há verdades que só o tempo pode trazer. O que posso dizer é isto: Espero que os próximos dias possam trazer novidades. Para todos.», começou por escrever.

O jovem manifestou a crença de que o amigo vai aparecer, descrevendo as sensações que sentiu no local: «E até lá, a fé não pode morrer. A esperança não pode falhar. E quem gosta verdadeiramente dele tem de continuar a acreditar. Depois de lá estar. Depois de respirar aquele ar. Depois de sentir a calmaria. Depois de sentir aquela energia estranha, pesada e ao mesmo tempo serena. Tenho as minhas crenças. Tirei as minhas conclusões. E vou esperar. Vou ter fé. Vou ter paciência. E vou acreditar, com tudo o que sou, que isto não passa de um pesadelo. E que o Maycon vai ficar bem.», acrescentou.

Por fim, Ruben Silvestre concluiu com uma mensagem de esperança, revelando que não voltará a pronunciar-se sobre o assunto até haver novidades concretas: «De mim, e daqui, não me pronunciarei mais em relação ao assunto. Até pelo menos, termos conclusões. Vou esperar, tal e qual como vocês, por um final feliz.»