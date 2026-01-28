Ruben Silvestre quebra o silêncio sobre estado de saúde e faz um desabafo preocupante

Os últimos dias têm sido particularmente desafiantes para Ruben Silvestre. O ex-concorrente de Secret Story – Casa dos Segredos 8 recorreu ao Instagram para partilhar um desabafo sincero sobre o seu estado de saúde, explicando a razão da menor atividade nas redes sociais.

Através de uma mensagem dirigida aos seguidores, Ruben Silvestre revelou que está a enfrentar uma gripe, contraída no passado domingo, que acabou por afetar o seu bem-estar. «Desculpem a falta de conteúdo. Andávamos-nos a divertir bastante, mas no domingo à tarde, depois do jogo, apanhei uma gripe que me está a deixar um bocado mal», escreveu.

Apesar do momento menos positivo, o futebolista deixou uma palavra de tranquilidade aos fãs, garantindo que esta fase é apenas temporária e que pretende regressar em breve com novos conteúdos. «Prometo que brevemente voltaremos aos vídeos, porque era algo que me andava a preencher bastante. Até lá, espero que continuem desse lado», acrescentou.

Veja a partilha aqui: