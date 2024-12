Ruben partilha mensagem de reflexão: «Há quedas que nos fazem voar (...) cabeça para cima»

Ruben foi o mais recente concorrente expulso do Secret Story, na gala de domingo, 17 de novembro. Após a saída da casa, o ex-concorrente tem-se mostrado bastante ativo nas redes sociais.

O nortenho partilhou uma sequência de imagens no Instagram, com uma mensagem de reflexão na descrição da publicação: «Por falar em quedas, há quedas que nos fazem voar, não se preocupem. Cabeça para cima, e consciência limpa. Vamos voltar mais fortes».

Recorde-se que Ruben entrou na Casa dos Segredos a partilhar do mesmo segredo com Rita: «Já me envolvi com um/a concorrente da casa».

Após a expulsão, Ruben esteve no programa «Dois às 10» com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde falou sobre a sua ligação com Rita.

Durante a entrevista, Ruben elogiou a postura de Rita dentro da casa, destacando a sua lealdade e personalidade recatada. Ruben: «A Rita era uma das protagonistas do jogo. Ela é muito fiel às pessoas dela e opinava apenas quando era necessário».

Ainda assim, Ruben acredita que, em termos de jogo, Rita esteve menos envolvida em algumas dinâmicas. A sua abordagem estratégica manteve-a afastada de grandes polémicas, mas garantiu-lhe uma posição sólida junto do seu grupo.

Triângulo amoroso: Ruben, Rita e Marcelo

Um dos temas centrais da conversa foi o triângulo amoroso entre Ruben, Rita e Marcelo, que marcou a dinâmica da casa. Questionado sobre a sua responsabilidade na permanência de Marcelo na casa, Ruben admitiu que o triângulo pode ter influenciado, mas isentou-se de qualquer culpa.

Ruben: «Posso ser [responsável], devido ao triângulo, mas não acho que tenha culpa. Sempre fui sincero com a Rita e respeitei a relação deles. Inclusive, tive uma conversa de homem com o Marcelo».

Relação de 8 anos com Rita

Sobre o passado com Rita, com quem manteve uma relação de oito anos, Ruben foi categórico ao afirmar que o capítulo está encerrado na sua vida. Ruben: «A Rita está há 8 anos na minha vida e vai sempre ficar marcada. Mas as coisas estão muito bem resolvidas na minha cabeça».

Apesar disso, Ruben reconheceu que as brincadeiras que manteve com Rita dentro da casa poderiam ser mal interpretadas. Para ele, foram apenas uma forma de aliviar a pressão e tensão do passado.

A reação ao reencontro

Quando confrontado com a sua reação ao rever Rita dentro da casa, partilhando do mesmo segredo, Ruben confessou ter estado incerto sobre o que poderia acontecer: «Estava no limbo. Sabia que as coisas para ela podiam não estar resolvidas. Com o tempo, fui brincando para aliviar a tensão».