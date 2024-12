Ruben quebra o silêncio sobre o que Flávia lhe 'segredou' na noite da gala: «Ela disse que...»

As fotos escaldantes de Ruben, o ‘Sex Symbol’ desta edição do Secret Story

Manuel Luís Goucha questionou Ruben sobre o "jogo perigoso" com Flávia.

Durante a entrevista, Goucha destacou as reações expressivas de Flávia, incluindo o momento em que Ana e Ruben se beijaram.

Ruben afirmou que Flávia é apenas uma amiga que pretende levar para a vida e que sempre a respeitou, apesar das situações geradas no jogo.

Em conversa com o apresentador, Ruben Silvestre abriu o coração sobre a sua passagem pelo Secret Story - Casa dos Segredos e ainda o amor na sua vida: entre Ana Soares, Rita e Flávia, o ex-concorrente não deixou nada por dizer sobre o que sente relativamente a cada uma.

No início da entrevista, Manuel Luís Goucha fez a pergunta mais cobiçada dos últimos dias: «O que é que a Nufla lhe disse ao ouvido?». Relembre-se de que ao sentar-se na bancada dos ex-concorrentes, Flávia segredou algo ao ouvido do amigo.

Ruben respondeu e terminou com a curiosidade de todos: «Disse que precisávamos de falar e para eu me sentar ao lado dela para me meter a par de tudo».

No fim da gala, o ex-concorrente afirmou não ter trocado mais palavras com Nufla, dado que a sua prioridade era ir para casa com Ana Soares e esclarecer tudo com a ex-noiva.

Sobre Flávia (Nufla)...

Manuel Luís Goucha não deixou de dizer a Ruben que o ex-concorrente fez um 'jogo perigoso' com Flávia, tendo uma relação para resolver com Ana Soares: «Podia ser um jogo que afetasse a Ana cá fora».

Durante a entrevista, Goucha mencionou as reações inéditas de Flávia, que deram que falar:

«A Nufla é muito expressiva (...) É uma amiga que quero levar para a vida. Sei que a respeitei», respondeu Ruben sobre o momento.