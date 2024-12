«Cada um vai à sua vida»: Último testemunho de Ruben sobre Rita

Rita e Ruben em polos opostos: Ruben confessou que o melhor para ele e Rita é seguirem caminhos distintos, mas sublinhou o respeito e admiração que mantém por ela.

Ruben Silvestre, ex-concorrente do Secret Story, esteve esta quarta-feira, 11 de dezembro, no programa Dois às 10, da TVI. Conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a recente saída de Rita Almeida do programa. O momento da saída foi marcado por um comportamento de Ruben que deixou toda a gente surpreendida e com muita curiosidade de perceber o porquê do concorrente ter ignorado Rita.

Num registo emocional, Ruben confessou ter agido de forma precipitada e revelou o seu desejo de esclarecer os mal-entendidos com Rita, embora considere que o melhor para ambos seja seguirem caminhos separados. «Honestamente, acho que é melhor cada um seguir o seu caminho, até mais para o bem da Rita. Acho que ela precisa de encerrar este capítulo, e eu não vou ajudar nesse sentido», contou.

Ruben explicou ainda que gostaria de ter uma última conversa com Rita para justificar a sua atitude na gala, garantiu que, apesar dos desentendimentos, mantém respeito e admiração pela ex-concorrente: «Sempre defendi a mulher que ela é, e aquilo que representa para mim. Mesmo que não tenhamos uma relação, isso não vai deixar de existir. Mas depois dessa conversa, é um ponto final. Cada um vai à sua vida e está tudo bem”, confessou.

Ruben voltou a esclarecer que está muito arrependido e lamentou a sua conduta no direto do Secret Story: «Tive uma atitude menos boa. Errei e vou continuar a errar. Fico triste porque não fui eu, não me identifico com aquele momento.» Apesar do clima de tensão que marcou os últimos dias, Rúben fez questão de reiterar os seus votos de felicidade para Rita, mostrando-se focado em aprender com os erros do passado.