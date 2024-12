Exclusivo! Ruben confessa que já tentou reaproximar-se de Rita: «Ainda não tive uma resposta, mas...»

Rita quebra silêncio e reage às justificações de Ruben no programa «Dois às 10»

A reação de Marcelo à polémica atitude de Ruben e o futuro com Rita - Veja a conversa completa

Ruben, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, deu uma pequena entrevista ao Digital da TVI onde confessou que já tentou uma reaproximação a Rita, após toda a situação que aconteceu na gala de expulsão de Rita.

Ruben confessou que a vida está a voltar à normalidade e que já regressou ao futebol. Após ser questionado sobre a situação com Rita, o ex-concorrente revelou que antes de entrar no "Dois às 10" fez questão de enviar uma mensagem a Rita e à família a pedir desculpa pelo comportamento errado que teve e que ia falar disso abertamente no programa.

Acrescentou ainda que até ao dia, não tinha tido qualquer resposta por parte de Rita e que iria aceitar caso fosse essa a decisão da própria. Ruben mostrou arrependimento face ao que fez, mas que teve os seus motivos para o fazer.

Espreite tudo o que foi dito, aqui

Recorde-se que aquando da saída de Rita e no momento em que ela vai para cumprimentar Ruben, este recusa levantar-se e não a cumprimenta. Uma atitude que foi vaiada em estúdio e todos os olhos ficaram em Ruben. Mais tarde, Rita acaba em lágrimas porque se sentiu humilhada com a atitude do ex-namorado, acreditando que não merecia o que ele tinha feito.

Após estes acontecimentos, Ruben redimiu-se e foi ao "Dois às 10" esclarecer a sua atitude, acabando por se emocionar bastante quando mencionou o nome de Rita.