Ruben não acredita na relação de Rita e Marcelo: «O pedido de namoro foi por peso na consciência»

Ruben Silvestre esteve no programa «Dois às 10» a comentar os últimos acontecimentos do jogo e acabou por falar da relação da ex, Rita e de Marcelo dentro da casa.

«Não vejo muito futuro, muito sinceramente. Acho que a Rita está numa relação com o Marcelo porque quer estar, mas o pedido de namoro foi por peso na consciência devido à missão que teve», sublinhou o ex-concorrente.

Ruben diz ter «a certeza absoluta que não era a altura indicada» para o pedido de namoro e que Rita não verbaliza o seu amor por Marcelo «porque não o sente».

Nesta altura, Cristina Ferreira pergunta se Rita lhe dizia muitas vezes que o amava e Ruben responde: «Ela quando sente não tem problema nenhum de ser a primeira a dizer. Não me dizia muitas vezes, mas quando tinha que dizer dizia».