Rúben rompe ligação a Rita: «Cansei de ser desculpa para tudo»

Rúben Silvestre quebrou a ligação que tinha com Rita. Fora da Casa dos Segredos, depois de ser expulso, o ex-concorrente garante que não vai ser amigo da ex-namorada. Recorde-se que os dois entraram com um segredo em comum: «Já me envolvi com um/uma concorrente da casa».

Questionado se continuava a apoiar Rita, o futebolista revelou que ficou a par de coisas que o desagradaram. «Eu fiz o que pude pela Rita dentro da casa. Cá fora, vi, ouvi e soube de coisas que não me agradaram muito e que aconteceram tanto quando eu estava dentro da casa, como fora. Neste momento, desejo-lhe toda a sorte no jogo, mas tenho pessoas das quais sou mais próximo e essas sim nunca me falharam».

Além disso, considerou que a ex-namorada não merece chegar à final do Secret Story – Casa dos Segredos: «Primeiro pelo jogo que levou, que foi muito à base de outras pessoas; e segundo porque acho que há pessoas que merecem muito mais e que acabam por entregar muito mais ao programa».

Ruben afirma ainda que deseja o melhor para a concorrente, mas não pretende continuar a amizade. «Este desafio serviu para eu e a Rita metermos um ponto final naquilo que é a nossa ‘história’. Desejo-lhe tudo de bom, mas cansei de ser desculpa para tudo. Por isso não, não vamos ser amigos e o que tínhamos para falar, está falado».