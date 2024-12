Ruben sobre o jogo de Rita depois da sua saída: «Tem forçado um bocado a presença dela naquela casa»

No Extra do Secret Story - Casa dos Segredos do dia 29 de novembro de 2024, Ruben foi um dos comentadores, para avaliar tudo o que tem acontecido na casa mais vigiada do país.

Rita e Marcelo foram um dos temas falados e o ex-concorrente foi implacável na sua opinião sobre a postura da ex-namorada no jogo, agora que está fora do jogo e o triângulo amoros desfeito.

«A Rita tem dificuldade de poder de encaixe» começou por dizer Ruben garantindo que dá esta opinião não só como ex-concorrente, mas também como alguém que a conhece há anos. «A Rita não se tem mostrado muito» continuou, explicando sentir que Rita «tem forçado um bocado a presença dela naquela casa».

Rita e Marcelo enfrentaram um novo 'arrufo de pombinhos', e tudo porque Marcelo decidiu que era melhor os dois não terem contactos intímos dentro da casa. Rita não escondeu estar triste.

No quarto, Marcelo mostrou-se 'em baixo' e conversou com a namorada: «Hoje ainda nem me deste um beijo (...) Só deste na cara». Rita, por sua vez, retaliou e afirmou ter dado um beijo ao namorado, mas que o mesmo estava a dormir.

«Não estou a perceber a tua atitude», afirmou Marcelo mostrando-se chateado. Ao que Rita respondeu: «E eu não percebi a tua ontem».

O jovem começou por explicar o que sentia e o motivo pelo qual estava triste: «Achas que eu agi porquê? Por não querer? (...) És minha namorada e digo que te amo, não faz sentido pores isso em questão».

Marcelo explicou melhor à namorada o motivo pelo qual não se quis envolver com a parceira na noite passada: «Pensei nos teus e pensei que foi a única coisa que disse à minha mãe que não ia fazer»

«Tens confessionários a falar nisso e dizes-me a mim que queres. Mostras que queres e passado um bocado...», responde Rita ao mostrar-se incrédula com o motivo pelo qual o namorado não quis avançar.

«Amo-te», confessou Marcelo à namorada durante uma troca de carinhos e beijos.«Se há coisa que eu quero é que isso aconteça. Desculpa por ontem (...) Se há coisa que eu quero é estar contigo», disse ainda.

Marcelo voltou a reforçar que o motivo pelo qual não quer avançar com o acto dentro da casa é para não afetar as famílias de ambos os concorrentes, que estão a assistir ao programa.