Sem futuro? Ruben explica relação com Rita: «Nunca nenhum de nós chegou a meter um ponto final na nossa história

Ruben falou sobre a sua relação com Rita, que durou mais de 8 anos, sem nunca terem assumido um namoro, marcada por encontros e desencontros.

O ex-concorrente destacou a amizade e o carinho mútuo, explicando que ambos sempre mantiveram uma ligação especial.

Sobre o futuro, Ruben afirmou que deseja preservar a amizade e continuar a respeitar e proteger Rita.

Em conversa com o apresentador, Ruben Silvestre abriu o coração sobre a sua passagem pelo Secret Story - Casa dos Segredos e ainda o amor na sua vida: entre Ana Soares, Rita e Flávia, o ex-concorrente não deixou nada por dizer sobre o que sente relativamente a cada uma.

Sobre a relação com a ex Rita...

Chegou ao momento em que Ruben teve uma conversa franca com o apresentador sobre a relação que nutre com Rita há mais de 8 anos, mas sem nunca ter sido um namoro assumido: «A Rita está na minha vida há muito tempo, por culpa de ambos».

Ruben explicou que os dois partilham amigos em comum e que inclusive Rita chegou a conhecer o pai do jogador de futebol.

«Acabámos sempre por nos cruzar e nunca nenhum de nós chegou a meter um ponto final na nossa história porque acabávamos por ir sempre parar um ao outro (...) Acima de tudo éramos amigos e gostávamos um do outro»

No que diz respeito ao futuro, Ruben afirma que quererá sempre manter uma relação de amizade com a ex: «Respeitei e tentei sempre protegê-la ao máximo».