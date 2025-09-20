Rui Figueiredo usa detalhe romântico na roupa de casamento

O amor que nasceu no Big Brother – A Revolução, em 2020, chegou ao altar. Jéssica Antunes e Rui Figueiredo disseram o “sim” no passado dia 13 de setembro de 2025, na Quinta do Roseiral, na Ericeira, perante familiares, amigos e várias figuras públicas ligadas ao mundo televisivo.

A cerimónia, marcada por emoção e glamour, contou com a presença de convidados como Teresa Guilherme, Maya, Ruben da Cruz, Zé Lopes e Elisabeth Moutinho. Já os filhos do casal, Isaac e Benedita, tiveram também um papel especial no grande dia, simbolizando a família que Jessica e Rui construíram desde a saída do reality show.

Se o vestido da noiva, criado pelo atelier Conceição Leite Atelier, encantou pela elegância e romantismo, foi Rui quem surpreendeu com um detalhe único: nos punhos da camisa mandou bordar os nomes dele e de Jéssica. Um gesto discreto, mas carregado de significado, que rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados da celebração.

Para o grande dia, Rui optou por um fato creme, de corte moderno, com casaco curto e calças de cintura marcada, provando que a simplicidade pode ser acompanhada de originalidade e simbolismo.

Desde que se conheceram no Big Brother, Jessica e Rui mostraram que a sua ligação ultrapassava o programa. Rapidamente construíram uma vida juntos, partilharam desafios, alegrias e o nascimento dos dois filhos. O casamento surge agora como a confirmação de uma história que começou sob o olhar do público, mas que cresceu sólida e autêntica longe das câmaras.

O enlace foi celebrado com fortes aplausos e emoção visível, ficando marcado não só pela beleza do momento, mas também pelos pequenos detalhes como os bordados nos punhos que espelham o cuidado e a intensidade do amor de Rui e Jessica.