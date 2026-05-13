Seis dias de dor até chegar a Fátima. As imagens da peregrinação de vencedor de reality show arrepiam

Nos últimos dias, milhares de peregrinos rumaram até Fátima para participar nas celebrações das Aparições de Nossa Senhora. Entre eles esteve Rui Freitas, que decidiu fazer o percurso a pé juntamente com os restantes elementos dos ‘4 Mens’ e outras pessoas de Vizela.

Através das redes sociais, o cantor e vencedor da Primieira Companhia, mostrou alguns dos momentos mais marcantes da viagem e refletiu sobre tudo aquilo que viveu ao longo do caminho: «Dizem que o caminho para Fátima não se explica, vive-se. E nós vivemo-lo intensamente. Deixámos o conforto para trás e abraçámos o cansaço, a dor e o silêncio da estrada», escreveu.

Apesar das dificuldades, Rui Freitas garantiu que a força da promessa e da fé foram essenciais durante a caminhada: «A cada passo que o corpo falhava, a promessa dava-nos alento e a fé empurrava-nos para a frente».

Já depois de chegar à Cova da Iria, o vencedor de 1ª Companhia confessou sentir uma emoção difícil de descrever: «Chegar a Fátima e sentir que cumprimos, é uma emoção inexplicável», partilhou, deixando ainda uma mensagem de agradecimento a todos os que se cruzaram com o grupo durante a peregrinação.