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Enfermeira Catarina está solteira? Suspeitas de um novo romance com Rui Freitas aumentam

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Entre rumores de separação e uma crescente proximidade com Rui Freitas, Catarina Gonçalves volta a dar que falar fora da 1.ª Companhia.

Depois de ter apagado as fotografias com o namorado no Instagram, o rumor de que Catarina Gonçalves possa ter dada como terminada a relação que mantinha há 10 anos, adenda-se. A par disso, tem sido vista junto de Rui Freitas e de alguns outros membros da 1º Companhia, o que faz com que a caixa de comentários de um e de outro estejam repletas de mensagens de êxtase por parte dos fãs.

Na altura, um eventual envolvimento amoroso parecia pouco provável. Catarina Gonçalves mantinha uma relação estável há cerca de 10 anos fora do contexto televisivo, o que afastava qualquer possibilidade de aproximação por parte do músico. Contudo, a situação amorosa da enfermeira pode já não ser a mesma, porque, ao que tudo indica, os dois têm-se mostrado inseparáveis. Rui Freitas e Catarina Gonçalves têm estado frequentemente juntos, seja em eventos ou em momentos de convívio com outros ex-recrutas da 1ª Companhia.

Perante este novo cenário, fica a questão: estará Rui Freitas finalmente livre para conquistar Catarina Gonçalves ou já existirá algo mais entre ambos, longe dos olhares públicos?

Reality em direto?
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Recorde-se que o vencedor da 1ª Companhia e a enfermeira que, durante o programa, o deixou claramente rendido surpreenderam os seguidores ao partilharem registos de um treino em conjunto no ginásio. O encontro, inesperado, rapidamente gerou burburinho nas redes sociais.

Rui Freitas e enfermeira Catarina surgem mais próximos do que nunca: «Nem vocês esperavam por esta»

Depois de se terem conhecido na última edição de 1ª Companhia, Rui Freitas e a enfermeira Catarina Gonçalves voltaram a estar juntos — e o momento não passou despercebido.

Durante o programa, Rui chegou a demonstrar interesse em Catarina, deixando no ar a possibilidade de algo mais do que amizade. No entanto, já cá fora, o vencedor do programa acabou por descobrir que ela tinha namorado, o que fez com que a relação entre ambos seguisse apenas pelo caminho da amizade.

Agora, os dois voltaram a cruzar-se, desta vez numa aula de kickboxing, e partilharam o momento nas redes sociais. No vídeo publicado no Instagram, Rui destacou o lado inesperado deste reencontro: «Nem vocês esperavam por esta dupla», escreveu.

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Entre boa disposição, cumplicidade e espírito de equipa, ficou evidente que a ligação entre os dois se mantém forte, ainda que num registo mais leve e descontraído. Os fãs, claro, não tardaram a reagir, curiosos com a proximidade entre ambos.

Apesar das especulações, tudo indica que Rui e Catarina continuam apenas bons amigos — mas, dentro ou fora dos holofotes, mostram que algumas ligações criadas em contexto televisivo podem mesmo perdurar no tempo.

Veja o vídeo.

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