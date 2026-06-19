1ª Companhia a dar frutos: Estes dois “casais” não se largam e a Internet vai à loucura

A 1ª Companhia terminou, mas há ligações criadas durante o programa que continuam a dar que falar cá fora. Entre encontros, partilhas nas redes sociais e momentos de grande cumplicidade, dois casais têm despertado a atenção dos fãs, que não param de especular sobre o verdadeiro estado das suas relações.

Embora nenhum dos envolvidos tenha assumido oficialmente qualquer namoro, a proximidade entre ambos os pares é cada vez mais evidente. E, como seria de esperar, a Internet está ao rubro com teorias e comentários.

De um lado estão Rui Freitas, vencedor da última edição, e Catarina, a enfermeira que conquistou o carinho dos telespectadores. Desde o final do formato, os dois têm sido vistos juntos com frequência e continuam a trocar momentos de grande cumplicidade, alimentando os rumores de que poderá existir algo mais.

Do outro lado surgem Soraia Sousa, que terminou a competição no segundo lugar, e o Instrutor Joaquim. Também eles mantêm uma relação muito próxima e não escondem a admiração mútua. As publicações partilhadas nas redes sociais, bem como os encontros que continuam a acontecer, têm levado muitos seguidores a acreditar que a ligação criada durante o programa poderá ter evoluído para algo mais sério.

Apesar da onda de especulação, a verdade é que nenhum dos dois “casais” confirmou oficialmente qualquer romance. Ainda assim, a cumplicidade demonstrada em público não passa despercebida e continua a ser tema de conversa entre os fãs do programa.

Nas redes sociais, multiplicam-se os comentários de apoio e entusiasmo. Muitos seguidores confessam torcer para que as duas histórias tenham um final feliz, enquanto outros acreditam que o tempo acabará por revelar a verdadeira natureza destas relações.