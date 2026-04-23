Caminho livre para Rui Freitas? Enfermeira Catarina confirma que está solteira e faz confissão sobre o vencedor da 1ª Companhia

Fim da Primeira Companhia. Veja a vitória de Rui Freitas em imagens

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

Os rumores sobre uma possível relação amorosa entre Rui Freitas e Catarina Gonçalves começaram ainda dentro da recruta, onde o interesse do vencedor pela enfermeira da 1ª Companhia era evidente. Essa possibilidade caiu por terra quando Catarina revelou que tinha uma relação, mas agora o namoro chegou ao fim e está solteira.

A notícia foi confirmada pela própria, em declarações à revista TV 7 Dias. «Já não tenho namorado», afirmou. Catarina Gonçalves tinha uma relação há cerca de 10 anos, mas esta chegou ao fim «há cerca de um mês», revela a mesma publicação. Sobre os motivos do término, a enfermeira preferiu não responder: «Isso não interessa, não é relevante.»

Já sobre a sua relação com Rui Freitas, Catarina foi parca em palavras. «Somos amigos», garantiu.