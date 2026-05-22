Rui Freitas e Enfermeira Catarina não se largam e há beijinho e tudo. Soraia Sousa atira: «Isso foi um pedido de namoro?»

Rui Freitas, vencedor da 1.ª Companhia, recorreu às redes sociais para partilhar um momento especial ao lado de Catarina Gonçalves, uma das enfermeiras que participou no conhecido reality show da TVI.

No vídeo publicado no Instagram, o ex-recruta leva Catarina até uma das tradições mais conhecidas de Vizela. A lenda diz que quem coloca o dedo na bica fica ligado à cidade para sempre, algo que Rui fez questão de mostrar à amiga.

Na descrição do reels, Rui Freitas escreveu: «A lenda diz que quem põe o dedo na bica fica ligado a Vizela para sempre... e eu tratei de garantir que ganhei uma amiga para a vida inteira».

Depois de Catarina Gonçalves colocar o dedo na água, Rui Freitas não escondeu a boa disposição e atirou: «Vamos ser amigos para sempre». O momento foi finalizado com um beijinho na cara de Catarina.

O momento rapidamente conquistou os seguidores, sobretudo os fãs da 1.ª Companhia, que ficaram rendidos à amizade e cumplicidade entre os dois.

Algo que saltou à vista e deu que falar foi o comentário de Soraia Sousa, também ex-recruta do reality show, na publicação: «Isso foi um pedido de namoro?» Recorde-se que, ainda dentro da base, circularam rumores de uma possível aproximação entre ambos, depois de Rui demonstrar algum interesse pela enfermeira.

Veja o vídeo aqui: